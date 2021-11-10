Неаполь, Италия, , 22:15 — REGNUM 10 ноября агент 30-летнего флангового нападающего «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье Винченцо Писакане сообщил, что руководство неаполитанского клуба предложило его клиенту продлить контракт. При этом зарплата футболиста сократится на 50%. Текущее соглашение Инсинье с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Лоренцо Инсинье принял участие в одиннадцати матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (все — с пенальти) и двумя результативными передачами.

В прошедшее летнее трансферное окно российские СМИ сообщали, что до подписания Клаудиньо санкт-петербургский «Зенит» был заинтересован в услугах 30-летнего Инсинье, ставшего победителем Чемпионата Европы 2020 в составе сборной Италии.