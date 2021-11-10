Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Исполнитель Джастин Бибер проведёт онлайн-концерт, используя технологию виртуальной реальности. Об этом 10 ноября пишет издание ElleGirl.

Джастин Бибер Lou Stejskal

Как отмечает СМИ, артист споёт вживую — во время выступления он будет управлять своим аватаром при помощи костюма захвата движения. Бибер исполнит треки из своего последнего альбома Justice.

Добавим, что виртуальное мероприятие пройдёт 18 ноября 2021 года на онлайн-платформе Wave. При этом концерт смогут посетить все желающие — для этого нужно только зарегистрироваться на сервисе.

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