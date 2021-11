Сидней, Австралия, , 22:10 — REGNUM Австралийская рок-исполнительница Кортни Барнетт выпустила финальный сингл под названием «If I Don't Hear From You Tonight» из своего грядущего студийного альбома «Things Take Time, Take Time». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Сингл появится на новом альбоме Барнетт вместе с ранее выпущенными «Write A List Of Things To Look Forward To», «Before You Gotta Go» и «Rae Street», а также следует за песней «Smile Real Nice», которая появилась в прошлом месяце.

«Things Take Time, Take Time» последует за альбомом 2018 года «Tell Me How You Really Feel» и записывался в течение двух лет. Барнетт работала над пластинкой в конце 2020 и начале 2021 года в Сиднее с продюсером Курта Вайла.

