Сидней, Австралия, 10 ноября 2021, 22:10 — REGNUM Австралийская рок-исполнительница Кортни Барнетт выпустила финальный сингл под названием «If I Don't Hear From You Tonight» из своего грядущего студийного альбома «Things Take Time, Take Time». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.
Сингл появится на новом альбоме Барнетт вместе с ранее выпущенными «Write A List Of Things To Look Forward To», «Before You Gotta Go» и «Rae Street», а также следует за песней «Smile Real Nice», которая появилась в прошлом месяце.
«Things Take Time, Take Time» последует за альбомом 2018 года «Tell Me How You Really Feel» и записывался в течение двух лет. Барнетт работала над пластинкой в конце 2020 и начале 2021 года в Сиднее с продюсером Курта Вайла.
Читайте ранее в этом сюжете: Кортни Барнетт представила третий сингл из грядущего альбома