Москва, , 22:13 — REGNUM Рэпер Тимур Юнусов (известен как Тимати) предложил заказать у него услугу видеопоздравления с любым праздником или памятной датой. Об этом 10 ноября пишет издание Peopletalk.

Тимати Скриншот с YouTube

Для того, чтобы Тимати записал ролик, в котором поздравит нужного человека, необходимо скачать специальное приложение Fameapp. Как отмечает издание, в нём подобную услугу предлагают и другие российские знаменитости. Стоимость видеооткрытки от звезды составляет 200 тыс. рублей.

Ранее рэпер Джиган предложил услугу видеопоздравления с днём рождения, в котором пожелает «быть на расслабоне, на чилле». Стоимость его предложения составляет 1 млн рублей.

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