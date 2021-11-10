Москва, 10 ноября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Рэпер Тимур Юнусов (известен как Тимати) предложил заказать у него услугу видеопоздравления с любым праздником или памятной датой. Об этом 10 ноября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Тимати

Для того, чтобы Тимати записал ролик, в котором поздравит нужного человека, необходимо скачать специальное приложение Fameapp. Как отмечает издание, в нём подобную услугу предлагают и другие российские знаменитости. Стоимость видеооткрытки от звезды составляет 200 тыс. рублей.

Ранее рэпер Джиган предложил услугу видеопоздравления с днём рождения, в котором пожелает «быть на расслабоне, на чилле». Стоимость его предложения составляет 1 млн рублей.