Архангельск, , 21:59 — REGNUM В Архангельске на пешеходном переходе насмерть сбили человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе 112.

Пешеходная «зебра» Sabolaslo-Fotodesign

ДТП произошло на перекрёстке пр. Ломоносова и ул. Володарского. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Помощь пострадавшему пытались оказать медики, которых вызвали случайные прохожие, но спасти 73-летнего мужчину не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области произошло смертельное ДТП на «зебре» — под колёсами погиб 32-летний пешеход.