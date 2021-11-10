Санкт-Петербург, , 21:58 — REGNUM 10 ноября Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) вынесла решение по удалению бразильского нападающего «Зенита» Клаудиньо в матче четырнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Уралом» (0:0). Решение комиссии: судья правильно удалил игрока «Зенита» Клаудиньо на 51-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» Арсена Адамова.

Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

24-летний Клаудиньо пропустит матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября после паузы на ноябрьские матчи международных команд. Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл в девяти мачтах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.