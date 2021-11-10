Ижевск, 10 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Работодателям Удмуртии рекомендовали давать работникам два оплачиваемых выходных дня после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики и труда региона.

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Соответствующее решение было принято трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Уточняется, что решение принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства.

«Были приняты рекомендации работодателям о предоставлении работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней (двух оплачиваемых дней отдыха)», — говорится в сообщении.

Документ подписали: со стороны правительства Удмуртии — министр социальной политики Татьяна Чуракова, от профсоюзов — председатель Федерации профсоюзов региона — Сергей Шерстобит и со стороны работодателей — генеральный директор АО «Редуктор» — Сергей Молчанов.

Как сообщало ИА REGNUM, показатель вакцинации от COVID-19 среди сотрудников образовательных организаций Удмуртии достиг 84%. Показатель прививочной кампании в 100% достигнут среди работников Игринского политехнического техникума, Ижевского техникума индустрии питания, Ижевского торгово-экономического техникума, радиомеханического техникума имени В.А. Шутова, Топливно-энергетического колледжа и Увинского профессионального колледжа.

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