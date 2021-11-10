Лондон, 10 ноября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Американский музыкальный дуэт Beach House, выступающий преимущество в жанре дрим-поп, представил первые четыре песни своего грядущего полноформатного альбома, который был анонсирован накануне. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

Музыка

Пластинка «Once Twice Melody» станет восьмой в дискографии дуэта и включит в себя 18 новых песен, первые четыре из которых были выложены Beach House в сеть на следующий день после анонса. Ими стали «Once Twice Melody», «Superstar», «Pink Funeral» и «Through Me».

Новый альбом станет первым новым материалом дуэта с момента выхода альбома «7» в 2018 году. Пластинка была впервые спродюсирована Beach House, они также впервые использовали живой струнный ансамбль. Вторая часть «Once Twice Melody» должна быть выпущена 8 декабря.