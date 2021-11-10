Ижевск, , 21:55 — REGNUM Владелицу хозяйства в Ижевске оштрафовали за нарушения правил по содержанию птиц. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.

Курица unserekleinemaus

Уточняется, что женщина нарушила ветеринарно-санитарные правила содержания птицы, а также правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Результатом стал падеж 33 голов домашней птицы в личном хозяйстве женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении высокопатогенного гриппа птиц на территории личного подсобного хозяйства в микрорайоне Люлли стало известно 22 октября. 33 птицы погибли в период с 16 по 19 октября, хозяйка сообщила об этом в управление ветеринарии по Удмуртии лишь 19 октября. Позднее специалисты обнаружили генетический материал вируса H5N1 в пробах материала от умершей птицы. В хозяйстве были изъяты и в дальнейшем уничтожены еще 55 кур.

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