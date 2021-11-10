Курган, , 21:54 — REGNUM В Курганской области генеральный директор АО «Агрофирма Боровская» привлечён к административной ответственности за нарушение правил, несоблюдение которых может привести к вспышке птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

На птицефабрике Пресс-служба правительства Калужской области

В частности, в ходе проверки птицефабрики специалистами Россельхознадзора выявлено, что предприятие не огорожено по всему периметру глухим забором, что может привести к проникновению посторонних лиц и животных на его территорию. Кормосмеси, приготовленные непосредственно на предприятии, не подвергаются термической обработке, что несёт риск заражения птиц вирусами. Имеются антисанитарные щели, выбоины на стенах, потолке и полу при входе в убойный цех, в цехах обвалки и изготовления фарша, изготовления пельменей и котлет, мойки тары, фасовки и в других помещениях.

Генеральному директору АО «Агрофирма Боровская» выдано предписание, по которому в месячный срок необходимо огородить территорию предприятия и обеспечить кормление птиц комбикормами заводского изготовления или кормосмесью, прошедшей обработку при температуре, обеспечивающей уничтожение вирусов-возбудителей болезней птиц. И до 25 октября 2022 года на птицефабрике необходимо отремонтировать ряд помещений.

По результатам проверки Управлением Россельхознадзора возбуждены два административных материала на должностное лицо по части 1 статьи 10.6 («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил») и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на птицефабрике «Боровская» в Тюменской области с 13 октября введён карантин по птичьему гриппу. На предприятии уничтожается вся продукция. Сама птицефабрика приступит к полноценной работе лишь весной 2022 года.

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