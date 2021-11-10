Москва, 10 ноября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Дату выхода фильма «Ампир V» перенесли на 31 марта 2022 года. Информация об этом появилась 10 ноября в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск».

Vk.com/pelevin34 Виктор Пелевин

Изначально премьера киноленты должна была состояться 25 ноября 2021 года. Причина изменения даты выхода картины неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Ампир V» Виктора Гинзбурга снят по одноимённому роману Виктора Пелевина. Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, Марина Зудина, Вера Алентова, Фёдор Бондарчук и рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron, Оксимирон).