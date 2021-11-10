Варшава, , 21:53 — REGNUM Правительство Польши противодействует «гибридной войне» на границе с Белоруссией, которую развязал официальный Минск с использованием нелегальных мигрантов из третьих стран. Польское правительство рассматривает вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уведомление о возможности такого радикального шага официальная Варшава направила в МИД Белоруссии, заявил 10 ноября представитель польского кабмина Петр Мюллер. По его словам, ответа на это из Минска пока не поступило.

Тем временем государственные СМИ Белоруссии в новостных выпусках 10 ноября открыто обвиняют Польшу в террористической деятельности, преступлениях против мира и человечности, военных и других преступлениях в отношении беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и других стран. Белорусская государственная «Белтелерадиокомпания» сравнивает лагерь беженцев на белорусско-польской границе с лагерями смерти нацистов.

Госпогранкомитет Белоруссии никак не объясняет причин допуска «туристов» в запретную пограничную зону вне пограничных переходов. Один из таких погранпереходов на своей стороне Польша уже закрыла.