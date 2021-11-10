Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM 10 ноября журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что к подписанию 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердару Азмуну на данный момент ближе всего итальянская «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук.

Сердар Азмун Tasnim News Agency

Также Арустамян сообщил, что скауты клуба из Бергамо прилетали в Санкт-Петербург на матч «Зенита» с «Ювентусом», чтобы просмотреть иранского нападающего.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в семнадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что иранского футболиста планируют бесплатно подписать «Лион» и леверкузенский «Байер-04».