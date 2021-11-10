Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии
Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. 10 ноября журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что к подписанию 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердару Азмуну на данный момент ближе всего итальянская «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук.
Также Арустамян сообщил, что скауты клуба из Бергамо прилетали в Санкт-Петербург на матч «Зенита» с «Ювентусом», чтобы просмотреть иранского нападающего.
В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в семнадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что иранского футболиста планируют бесплатно подписать «Лион» и леверкузенский «Байер-04».