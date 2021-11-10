Москва, 10 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Несмотря на рост транзитных перевозок из Китая и удорожание фрахта, Минтранс России не видит проблем в сфере железнодорожного транспорта, а тягового и грузового подвижного состава хватает для организации перевозок в дальневосточные порты, сообщил сегодня, 10 ноября, на совещании у президента РФ Владимира Путина министр транспорта Виталий Савельев.

Raita Futo Порт Владивосток

На вопрос Владимира Путина, хватает ли сейчас подвижного состава и локомотивов, Савельев ответил утвердительно. «Да. Проблем с железной дорогой нет. Всё работает, мощностей портов хватает», — сообщил президенту РФ глава Минтранса.

На совещании министр транспорта доложил президенту о том, насколько загружены порты Приморья, выделив в качестве ключевой проблемы нехватку судов.

«Удорожание фрахта ввиду высокого спроса — стало в 2,5 раза выше, чем было до этого. В результате каботажные компании потеряли возможность привлекать дополнительные суда для снятия пиковых нагрузок в работе линий. Эта проблема, как мы сегодня выявили, состоит в нехватке судов», — пояснил министр.

Савельев подчеркнул, что в железнодорожном хозяйстве все под контролем, но есть проблемы с транспортировкой грузов каботажем из порта Владивостока.

«У нас экспортный груз идет из Китая, Южной Кореи и Японии, их много, но эти контейнеры идут по Транссибу в сторону Европы. А мы говорим о том грузе, который железная дорога доставляет в порты Дальнего Востока и дальше каботажем мы должны из порта Владивосток развозить их — вот в этом проблема. Компании, которые есть Sasco и Fesco, должны были взять на пиковые периоды суда в фрахт. Я надеюсь, мы решим этот вопрос и найдём решение», — отметил министр.

Как пояснил Савельев, действительно, сегодня дальневосточные порты загружены — преимущественно товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим проблемы могут ощутить сопредельные регионы — это Чукотка, Камчатка, Сахалин, Магадан — потому как есть риск, что товары могут застрять в пути надолго.

Как сообщили в РЖД, «Российские железные дороги» взаимодействуют с российскими портами, выполняя задачи оперативного завоза в отдаленные регионы тех грузов, которые признаны первоочередными.