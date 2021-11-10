Есть нехватка судов, но с железной дорогой проблем нет: глава Минтранса
Москва, 10 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Несмотря на рост транзитных перевозок из Китая и удорожание фрахта, Минтранс России не видит проблем в сфере железнодорожного транспорта, а тягового и грузового подвижного состава хватает для организации перевозок в дальневосточные порты, сообщил сегодня, 10 ноября, на совещании у президента РФ Владимира Путина министр транспорта Виталий Савельев.
На вопрос Владимира Путина, хватает ли сейчас подвижного состава и локомотивов, Савельев ответил утвердительно. «Да. Проблем с железной дорогой нет. Всё работает, мощностей портов хватает», — сообщил президенту РФ глава Минтранса.
На совещании министр транспорта доложил президенту о том, насколько загружены порты Приморья, выделив в качестве ключевой проблемы нехватку судов.
Савельев подчеркнул, что в железнодорожном хозяйстве все под контролем, но есть проблемы с транспортировкой грузов каботажем из порта Владивостока.
Как пояснил Савельев, действительно, сегодня дальневосточные порты загружены — преимущественно товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим проблемы могут ощутить сопредельные регионы — это Чукотка, Камчатка, Сахалин, Магадан — потому как есть риск, что товары могут застрять в пути надолго.
Как сообщили в РЖД, «Российские железные дороги» взаимодействуют с российскими портами, выполняя задачи оперативного завоза в отдаленные регионы тех грузов, которые признаны первоочередными.