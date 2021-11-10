10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:24 — REGNUM Информация о том, что директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних граждан России, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 10 ноября в социальной сети Facebook.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну да, нормальные родители рассчитывают на свой доход, планируя детей. Те же, кто будет ориентироваться на выплаты, для тех эти 100 тысяч капля в море. Что они на них купят? Водку? А если выплаты будут осуществляться на счета самих детей, то на кой чёрт им нужны эти 100 тысяч рублей? Через 18 лет на них пачку сигарет можно будет только купить, если судить по темпам инфляции в стране», — пишет Юля С.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные денежные выплаты населению со стороны государства могут побудить неблагонадёжные слои общества воспользоваться возможностью заполучить лёгкую наживу.

«Только в том случае, если будут отслеживать, как живут эти дети и с кем. Рожает не пойми кто, без желания даже зарабатывать. Теперь рожать будут ради 100 тысяч рублей. Хотите вернуться в Советский Союз? Тогда медиков и социальные службы и школы снова настройте на охрану детства и юношества. Под контроль верните детские дома и интернаты, где всякая жесть сейчас происходит», — призывает Татьяна Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что многим семьям нужна финансовая помощь прямо сейчас, и даже тем, кто имеет достаток.

«Введите лучше детские пособия всем детям, независимо от дохода родителей. Разве те, кто работает больше и зарабатывает больше, недостойны того, чтобы получить помощь от государства?» — задаётся вопросом Julia J.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что в данном вопросе нужна точечная помощь, чтобы от того, кто оказался в сложной жизненной ситуации, не откупались разовыми подачками.

«В нашей стране сегодня нужно максимально поддерживать рождаемость детей, как и в Азербайджане, Узбекистане, где есть такая возможность. А в нашей стране нужно учитывать еще тот момент, что много детишек воспитываются не в полной семье, где есть только мама или папа. Тут надо ещё более внимательно относиться к проблемам», — отмечает Алёна Б.

Ряд пользователей указывает на то, что всем социально зависимым слоям населения необходима дополнительная финансовая помощь в сегодняшнее непростое для страны время.

«Пенсионерам, у которых стаж 30−40 лет, не надо ничего давать к пенсии? Полезные ископаемые им не принадлежат? Не заработали?» — интересуется Наталия К.

Отдельные комментаторы отмечают, что полезные ископаемые — это достояние всего народа Российской Федерации, а значит, все граждане всеобщим голосованием должны иметь возможность определять, кому следует помогать, а кому нет.

«Полезные ископаемые принадлежат народу, а налог с них оседает в цепких лапках чиновников, и они распоряжаются, кому давать помощь, а кому нет. Нечестно это как-то», — указывает Надежда В.

Напомним, 9 ноября RT опубликовало материал, согласно которому директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних граждан России. Планируется, что каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счёт.