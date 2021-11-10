Москва, 11 ноября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о статусе апартаментов, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Апартаменты

Поправками в Жилищный кодекс предлагается ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

Устанавливаются правила перевода квартиры в многофункциональном здании в нежилое помещение, а также перевода нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональном здании.

Требования к обеспечению многофункциональных зданий объектами транспортной и социальной инфраструктуры определяются региональными нормативами градостроительного проектирования, следует из документа.