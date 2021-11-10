Москва, 10 ноября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Лариса Гузеева вернулась на съёмки передачи «Давай поженимся» в качестве ведущей. Об этом 10 ноября сообщила её коллега Роза Сябитова в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

https://www.instagram.com/tv/CWF-BwiKH2G/

«Ну вот, день наступил. Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся», — говорит в ролике Сябитова. «Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку. С ней всё хорошо», — заверила она подписчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2021 года Ларису Гузееву госпитализировали с положительным результатом теста на коронавирус. В октябре артистку выписали из больницы.