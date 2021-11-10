Москва, 11 ноября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, Госдума обсудит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на защиту прав потребителей при требовании от продавцов избыточных персональных данных, сообщает ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третьяковский проезд — улица бутиков

Поправками предлагается установить, что продавец (исполнитель) не вправе отказывать в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора в связи с отказом потребителя предоставить свои персональные данные.

Исключение составляют случаи, когда обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством Российской Федерации или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.

При этом потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) предоставить информацию о конкретных причинах и правовых основаниях, определяющих невозможность заключения, исполнения, изменения или расторжения договора без предоставления персональных данных. Такая информация должна быть предоставлена потребителю в течение семи дней со дня предъявления им требования — если требование было предъявлено в письменной форме. Если требование потребитель высказал в устной форме — незамедлительно.

Нововведение призвано ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора, отмечают в правительстве.

Многие покупатели обращают внимание на то, что приходится сообщать массив персональных данных, например, при получении скидочных или бонусных карт.

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