Вашингтон, 10 ноября 2021, 22:11 — REGNUM Журнал People признал актёра Полла Радда самым сексуальным мужчиной 2021 года. Информация об этом появилась на сайте издания 10 ноября.
«Есть множество людей, которые должны получить это звание вместо меня», — считает Пол Радд. «Когда я думаю о себе, то думаю о себе в первую очередь как о муже и отце», — признаётся актёр.
ИА REGNUM напоминает, что 52-летний Пол Радд стал известен в начале 2000-х. Наибольшую популярность артисту принесла роль супергероя Человека-муравья в киновселенной Marvel.
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