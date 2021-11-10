Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Журнал People признал актёра Полла Радда самым сексуальным мужчиной 2021 года. Информация об этом появилась на сайте издания 10 ноября.

Пол Радд Скриншот с YouTube

«Есть множество людей, которые должны получить это звание вместо меня», — считает Пол Радд. «Когда я думаю о себе, то думаю о себе в первую очередь как о муже и отце», — признаётся актёр.

ИА REGNUM напоминает, что 52-летний Пол Радд стал известен в начале 2000-х. Наибольшую популярность артисту принесла роль супергероя Человека-муравья в киновселенной Marvel.

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