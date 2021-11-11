Улан-Удэ, 11 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Ничего страшного с «великим и могучим» при обновлении свода правил русской орфографии не произойдёт. Возможно, это пойдёт языку на пользу, считает главный редактор издания «МК в Бурятии» Станислав Белобородов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учебник русского языка. 1959

«Главное, чтобы разработчики не шли на поводу у моды, которая, как известно, сама непостоянна. Да, безусловно, с 60-х годов жизнь изменилась, появились новые слова, целые понятия. Ритм жизни ввёл новые формы общения в социальных сетях. Всё это нельзя игнорировать. Ведь язык — не догма, а тоже живой организм», — отметил он.

По его мнению, если разработчики обобщили речевую практику за последние несколько десятилетий с учётом правил и норм русского языка, не вызывающих сомнений, то это будет полезно.

«Не могу сказать, насколько свод новых правил призван бороться с вопиющей безграмотностью, которая обнажилась сейчас в связи с появлением социальных сетей и открывшейся возможностью высказываться всем подряд для неопределенного круга лиц. Безграмотность — заразная штука», — добавил Станислав Белобородов.

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