Лондон, 10 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Кассета с неизвестной до недавних пор песней легендарной ливерпульской группы The Beatles была случайно обнаружена в Великобритании. Об этом сообщает портал Evening Standard.

The Beatles

Песня под названием «Radhe Shaam» была написана композитором Сурешом Джошом в 1968 году с двумя участниками знаменитой четверки — гитаристом Джорджем Харрисоном и барабанщиком Ринго Старром. Тем не менее композиция не была выпущена официально, на тот момент участники The Beatles уже сконцентрировались на своих проектах, и песня была забыта. Однако, кассета с ней была случайно найдена композитором на чердаке своего дома в Бирмингеме.

Джош уже успел поделиться находкой не только со СМИ, но и с посетителями музея The Beatles в Ливерпуле. Композитор не собирается на этом останавливаться и рассчитывает выпустить песню в сеть, но другой живой автор композиции Ринго Старр пока не наделил комментарием новость о песне 53-летней давности.