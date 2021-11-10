Вологда, , 21:31 — REGNUM В Вологодской области планируется открыть три вытрезвителя — в областном центре, Великом Устюге и Череповце. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В вытрезвителе Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР

До конца года власти планируют определить организации, которые займутся данной работой, штатную численность и предварительную стоимость размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, вытрезвители в России были упразднены в 2011 году в ходе реформирования МВД. В прошлом году депутаты Государственной Думы приняли ряд поправок, возрождающих институт вытрезвителей.