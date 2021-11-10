Вологда, 10 ноября 2021, 21:31 — REGNUM В Вологодской области планируется открыть три вытрезвителя — в областном центре, Великом Устюге и Череповце. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
До конца года власти планируют определить организации, которые займутся данной работой, штатную численность и предварительную стоимость размещения.
Как сообщало ИА REGNUM, вытрезвители в России были упразднены в 2011 году в ходе реформирования МВД. В прошлом году депутаты Государственной Думы приняли ряд поправок, возрождающих институт вытрезвителей.