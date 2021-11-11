Москва, 11 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Новогоднее шоу в одном из крупнейших концертных залов Москвы Crocus city hall в Москве «Ёлка в Крокусе"пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Как сообщают организаторы, если на момент проведения шоу с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года, согласно распоряжению губернатора Московской области, зрители смогут посещать мероприятия без QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов, «Ёлка в Крокусе» обязательно поддержит такой формат и актуализирует правила посещения. Детям до 18 лет для посещения шоу QR-код или отрицательный ПЦР-тест не потребуются. Купив билеты на «Ёлку в Крокусе» заранее, гости гарантированно получат не только яркие эмоции от оригинальной высокобюджетной постановки, но и множество бонусов.

Продюсерский центр «Седьмая Радуга»: Масштабная «Ёлка в Крокусе» пройдёт в формате COVID free

Среди них — персональное приглашение от Деда Мороза. Покупая билет, можно выбрать имя ребёнка в специальной форме на сайте, оставить почтовый адрес — и мгновенно получить интерактивный ролик, в котором Дед Мороз обратится к малышу по имени, а ребёнок сможет пройти одну мини-игру. Текст сказки читает народный артист России Сергей Безруков. Также зрители получат бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза». Незабываемое путешествие с волшебными героями сказки в «Крокусе» можно продолжить в атмосфере домашнего уюта под мерцание ёлки в кругу близких людей, а главным героем сказки станет сам ребёнок. В числе других подарков — бесплатное посещение гостям до 3 лет, они могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях, интерактивные игры по всему залу — от балкона до партера. Вопреки расхожему заблуждению, интерактив с артистами шоу будет доступен не только обладателям билетов в ближних к сцене рядах, но и по всему залу: каждая интерактивная игра начинается с балкона. Если хочется активно участвовать в играх, лучше выбрать места ближе к проходу, бесплатная парковка; гарантированное посещение шоу: если визит окажется невозможным по причине заболевания COVID-19 — билет этого года будет действителен в сезоне 2022−2023 годов.

Настоящий Дед Мороз с Русского Севера вернётся в «Крокус», чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые, — Кощей, Леший и даже Дракон тьмы. Масштабное шоу с многомиллионным бюджетом, не имеющее аналогов в мире, перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной — действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале. Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера «Ёлки в Крокусе» подарят детям и их родителям столь необходимое ощущение чуда.

Как отмечают организаторы, ежегодное новогоднее шоу в «Крокусе» давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях. Билеты уже можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/