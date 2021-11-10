Москва, 10 ноября 2021, 22:02 — REGNUM На вопрос о том, не лучше ли было бы потратить деньги, которые были вложены в полёт актёрской группы из России на МКС, на лечение больных детей, ответила актриса из фильма «Вызов» Юлия Пересильд в интервью «Скажи Гордеевой».
Актрису спросили, что бы она ответила на претензию о том, что на её полёт в космос было потрачено слишком много денег и что лучше бы их было израсходовать на лечение больных детей.
Она добавила, что можно собрать деньги и при этом ничего не сделать. Актриса сказала, что нужна система, а не разовое решение проблем отдельных людей, и что этот вопрос её мучает.
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