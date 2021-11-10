Берлин, 10 ноября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Мигранты, стремящиеся пройти в страны Евросоюза через границу Белоруссии и Польши, могут быть временно размещены на территории Украины, заявил 10 ноября пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

Diarioonline.com.br Лагерь мигрантов

Об этом 10 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Deutschlandfunk.

По мнению Шмида, действия польских властей неправильны, так как они не дают мигрантам даже подать официальную заявку на убежище в Евросоюзе.

Пресс-секретарь СДПГ пояснил, что Польша вполне могла бы впустить на свою территорию беженцев из Афганистана или стран Ближнего Востока, а затем разместить их в стране, находящейся за пределами Евросоюза, на срок рассмотрения заявок на получение убежища.

Такой страной Шмид считает Украину.

По его словам, включение Украины в этот процесс позволит получить уверенность в том, что «не каждый беженец автоматически попадёт в Евросоюз».

Напомним, власти Польши обвиняют Белоруссию в создании нового потока мигрантов для «гибридной атаки против Польши и Литвы».

Правительства Литвы, Латвии и Польши уже заявили о намерении строить заборы на границе с Белоруссией.