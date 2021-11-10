Сыктывкар, 10 ноября 2021, 21:24 — REGNUM В Коми стремительно растет число заболевших ковидом среди детей. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.
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По его данным, в первом квартале в стационарах медучреждений прошли лечение 49 детей, во втором — 72, в третьем — 241. В настоящее время в числе госпитализированных — 76 несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, архиепископ Сыктывкарский Питирим попросил главу Коми избавить людей от принудительной вакцинации.