Рим, , 21:21 — REGNUM Правая партия «Братья Италии» стала самой популярной в стране, таковы итоги опроса Termometro Politico, опубликованные в среду, 10 ноября.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

По этим данным, партия Джорджи Мелони может рассчитывать на 19,9% голосов, леволибералы из Демократической партии — на 19,8%, правая «Лига» — на 18,4%, популистское «Движение 5 звезд» — 15,7%.

Исследования других социологических агентств говорят о троевластии «Братьев Италии», «Лиги» и леволибералов — из рейтинги почти тождественны.

«Братья Италии» — единственная крупная партия страны, которая не входит в «широкую правящую коалицию» правых, леволибералов и популистов под руководством Марио Драги.