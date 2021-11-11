Москва, , 00:10 — REGNUM Белорусский президент стал инструментом в руках Запада и рискует утратить контроль над ситуацией. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«По логике государственных белорусских пропагандистов получается, что белорусский президент, ранее заявлявший, что Белоруссия защищает Запад от мигрантов, но это не ценится, в какой-то момент «отпустил ситуацию», — заявила эксперт.

«Тем самым, сам президент стал инструментом в закулисных играх Запада», — отметила политолог.

«Отдельные эксперты говорят прямо — «войнушка» на границе выгодна многим сторонам конфликта», — констатировала Мирсалимова.

«И хоть белорусский лидер заявил, что Белоруссия не желает перерастания конфликта в горячую фазу, однако в сложившейся ситуации многое уже зависит не от него», — заявила эксперт.

Напомним, что на границах Белоруссии и ЕС разразился масштабный миграционный кризис, выражающийся в неоднократных попытках проникнуть через границу групп мигрантов из стран Ближнего Востока.