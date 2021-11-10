Лондон, , 21:20 — REGNUM Британская инди-исполнительница beabadoobee поделилась новостями о своем грядущем втором студийном альбоме, сказав, что каждая песня пластинки будет представлять «отдельный мир». Об этом она рассказала в своем недавнем интервью порталу Consequence of Sounds.

Музыка (сс) StockSnap

Исполнительница, которая на данный момент проводит концертный тур по США, сообщила, что «почти закончила свой второй студийный альбом», над которым она работала со своим гитаристом Джейкобом. Когда ее спросили о том, какой по звуку будет пластинка, Beabadoobee ответила: «На следующей пластинке каждая песня будет казаться совершенно другим миром, я никогда не делала настолько разнообразную музыку в одно время. Впервые я могу сказать, что каждая песня не сравнима с остальными на альбоме. Есть также несколько тяжелых песен. Мы с Джейкобом слушали очень много разной музыки в то время, на которую в итоге сослались в нашей работе». Тем не менее Beabadoobee пока не может назвать точной даты выхода, отметив лишь, что «это будет где-то в 2022-м».

Напомним, что ее последний и единственный на данный момент альбом «Fake It Flowers» вышел в конце 2020-го года на лейбле Dirty Hit.