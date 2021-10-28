Москва, 10 ноября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов озвучил новую дату премьеры шоу «Русский ниндзя». Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 10 ноября.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

https://www.instagram.com/p/CWGDJwOIuKn/

«Русский ниндзя» с 22го ноября в 20.00 по понедельникам на СТС», — написал Муругов. К посту он подкрепил постер шоу, на котором изображены ведущие проекта — Ида Галич, Василий Артемьев, а вот лицо третьего закрыто маской из сериала «Игра в кальмара».

Пользователи Сети отмечают, что ранее на фотографии был изображён рэпер Моргенштерн. Одни комментаторы предполагают, что музыканта просто «зацензурили», другие — что проект вовсе решил сменить ведущего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал СТС перенёс дату выхода шоу «Русский ниндзя» в день премьеры. Пользователи Сети связали это решение со скандалом, возникшим после слов Моргенштерна о праздновании Дня Победы.