Москва, , 21:17 — REGNUM 10 ноября 31-летний российский фланговый атакующий защитник ЦСКА Марио Фернадес заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру футболиста в московском клубе в ближайшие два года. Об этом футболист рассказал в эфире ютуб-канала «Вышли».

Марио Фернандес Дарья Антонова © ИА REGNUM

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в тринадцати матчах за «красно-синих» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил одну желтую карточку.

Фернандес выступает за ЦСКА с середины 2012 года после ухода из бразильского «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского бразильца в 16 миллионов евро. Соглашение Фернандеса с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.