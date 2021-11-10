Милан, Италия, 10 ноября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони в среду, 10 ноября, высказался против проведения досрочных парламентских выборов.

(сс) European People's Party Сильвио Берлускони

Правительство Марио Драги (в которое входит и партия Берлускони) работает хорошо, искать от добра добра не следует, полагает политик.

Ранее руководители другой правой партии — «Лиги» предложили провести парламентские выборы на год раньше запланированного, в 2022 году, чтобы члены коалиционного правительства в важный для страны посткоронавирусный этап потратили год не на политическую борьбу, а на работу.

С февраля 2021 года Италией управляет коалиционное правительство леволибералов, правых и популистов под руководством Марио Драги.