Сыктывкар, , 21:13 — REGNUM АрхиепископСыктывкарский иКоми-ЗырянскийПитирим обратился к главе Коми Владимиру Уйба с просьбой защитить граждан от принудительной вакцинации от ковида. Текст открытого обращения православный лидер опубликовал в соцсетях.

Глава Коми Владимир Уйба Kremlin.ru

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«Уважаемый Владимир Викторович! Мы последовательно выступаем за необходимость вакцинации от новой коронавирусной инфекции, и, надо отметить, что около 65 процентов духовенства и монашествующих Сыктывкарской епархии уже прошли вакцинацию, но просим вас избежать насильственной принудительной медицинской манипуляции, попирающей основы христианской свободы», — говорится, в частности, в обращении.

Напомним, по данным республиканского минздрава, вакцинацию от ковида в Коми прошли более 290 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми назвал катастрофой ситуацию со смертностью от коронавируса.