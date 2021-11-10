Москва, 10 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Белоруссия может пострадать в случае, если кризис, вызванный мигрантами, затянется. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

»Всем ясно, что при затягивании ситуации, пострадает именно наша страна», — заявила эксперт.

«И как бы это цинично не звучало, мигранты станут нашей проблемой», — отметила политолог.

«Как, куда и за какие средства одномоментно переместить несколько тысяч человек? Да, их сейчас подкармливают и «утепляют», во-первых, из гуманитарных побуждений, а, во-вторых, в надежде продавить ситуацию, продемонстрировав стойкость в намерениях белорусской власти», — пояснила Мирсалимова.

«Но затем, если ситуация вдруг не оправдает ожидания белорусской стороны, эти беженцы двинутся в наши города и сёла», — высказала опасения политолог.

«И большинство из ближневосточных мигрантов, как видно из репортажей, это хорошо экипированные молодые мужчины. Это не может не вызывать тревогу. Уже сегодня жители городов выкладывают в сеть видео, как по улицам белорусских городов толпами снуют мигранты. И никто не гарантирует невозможность каких-либо провокаций или противоправных действий», — заключила политолог.