Глазго, Великобритания, 10 ноября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. 10 ноября стала известна сумма, которую «Астон Вилла» заплатит «Глазго Рейнджерс» за переход главного тренера шотландской команды Стивена Джеррарда. «Рейнджерс» получит за трансфер коуча 3 миллиона фунтов. Об этом сообщило издание Daily Record.

Biser Todorov Стивен Джеррард

Под руководством Стивена Джеррарда «Глазго Рейнджерс», набрав 30 очков после тринадцати туров шотландского Премьершипа 2021/22, лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Астон Вилла» же с десятью очками идет на шестнадцатой строчке в таблице АПЛ.

Тренерскую карьеру Стивен Джеррард начал в 2017-м году, возглавив молодежную команду «Ливерпуля» U19. Спустя год тренера подписал «Глазго Рейнджерс», в котором он и работал до недавнего времени.