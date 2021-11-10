Рим, , 21:05 — REGNUM Борьба с климатическими изменениями является «фундаментальной» в том числе и с точки зрения экономики, заявил в среду, 10 ноября, глава Центробанка Италии Иньяцио Виско.

Банк Италии Aleksandrasana

В краткосрочной перспективе состояние экономики будет зависеть прежде всего от эпидемиологической ситуации, отметил Виско.

Но если говорить о более продолжительном периоде, то переход «на зеленые рельсы» будет иметь основополагающее значение, Италия взяла на себя соответствующие обязательства и готова их выполнять, добавил глава ЦБ.