Красноярск, , 22:08 — REGNUM Сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю и Омской академии МВД России записали рэп-песню и клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале «Полиция Красноярья» с 10 ноября.

МВД РФ Tacinskaya.ru

Композиция под названием «Полиция» приурочена к празднованию Дня полиции. «Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена. Награда одна — жизнь спасена!» — поётся в песне.

Ранее МВД России опубликовало видео о мошенниках, которые крадут деньги с банковских карт. Пользователи Сети раскритиковали ролик и назвали его «кринжем».

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