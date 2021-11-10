Красноярск, 10 ноября 2021, 22:08 — REGNUM Сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю и Омской академии МВД России записали рэп-песню и клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале «Полиция Красноярья» с 10 ноября.
Композиция под названием «Полиция» приурочена к празднованию Дня полиции. «Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена. Награда одна — жизнь спасена!» — поётся в песне.
Ранее МВД России опубликовало видео о мошенниках, которые крадут деньги с банковских карт. Пользователи Сети раскритиковали ролик и назвали его «кринжем».
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