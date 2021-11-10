София, , 21:04 — REGNUM Более 20 студентов Национальной академии театрального искусства и кинематографии Болгарии им. Крысте Сарафова (НАТИК) примут участие в работе 41-го российского Международного студенческого фестиваля кино — теле‑ и театральных работ (ВГИК) в Москве. Об этом 10 ноября сообщило Радио Болгария.

Маска Цитата из х/ф «Бесы». реж. Анджей Вайда. 1988. Франция

Как ожидается, с 16 по 19 ноября болгарские делегаты смогут посмотреть и обсудить конкурсные материалов представителей США, Китая, Германии, Франции, Великобритании и других государств.

Согласно официальной информации, в рамках мероприятия будет показан короткометражный фильм молодого болгарского режиссера Криса Захариева «Подъезд» (2021 г.). Кроме того, выпускники НАТИК покажут спектакль «Одержимые» по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы» в постановке софийского режиссера Бояна Арсова.

Всего в мероприятии будут задействованы профессионалы из 48 стран мира. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей в его основных номинациях состоится 19 ноября в Москве.

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