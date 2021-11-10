Москва, , 23:02 — REGNUM Все стороны стремятся втянуть в кризис Россию и разделить с ней ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Россия vs ЕС Die Welt

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«Показательным моментом является желание втянуть в ситуацию Россию», — заявил эксперт.

«Александр Лукашенко упомянул, что «в случае ошибки» под удар попадёт Россия», — пояснила Мирсалимова.

«Польский министр бросил обвинение в адрес Кремля, который, по его мнению, чуть ли не искусственно создал эту приграничную ситуацию», — отметила политолог.

«Меркель позвонила Путину, чтобы тот оказал нужное давление, но в ответ прозвучала ясная и понятная фраза — это проблема Евросоюза и Белоруссии, которую необходимо решать напрямую», — заключила эксперт.

Напомним, что в отношениях между ЕС и Белоруссией наблюдается острый кризис, порожденный попытками проникнуть на территорию стран ЕС групп мигрантов из стран Ближнего Востока, которые прибывают в Белоруссию по туристическим визам и путевкам.