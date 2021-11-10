Москва, 10 ноября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Интервью Александра Лукашенко российскому военному изданию лишь вызвали еще большее количество вопросов по миграционному кризису. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США — Италия Босс мафии

«Во второй половине второго дня обострения кризиса на польской границе появилось интервью Александра Лукашенко российскому военному изданию. Опубликованные отрывки означенного интервью породили ещё больше вопросов», — заявила эксперт.

«Почему, как выразился президент, «какая-то мафиозная структура» перевозила беженцев в нашу страну, а наши силовые ведомства «отслеживали всю цепочку», но никак не противодействовали процессу и не предотвратили его?» — задалась вопросом Мирсалимова.

«Почему мигранты, как сообщают белорусские государственные СМИ, продолжают прибывать и прибывать? Почему их пускают в страну и не закрывают въезд? Все это вызывает вопросы», — заключила эксперт.

Напомним, что на белорусско-польской границе осуществляются попытки прорыва на территорию ЕС групп нелегальных мигрантов, в основной своей массе — представителей стран Ближнего Востока.