Рим, 10 ноября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Италии в среду, 10 ноября, вступил в силу декрет МВД о запрете проведения протестных акций в исторических центрах городов.

Steffen Schmitz Милан

Граждане безусловно имеют право на протест, но другие граждане тоже имеют права, к примеру, на здоровье и на работу, отметила глава ведомства Лучана Ламорджезе.

9 ноября она заявила, что еженедельно проходящие в крупных городах Италии митинги против обязательности «антикоронавирусных паспортов» мешают гражданам и предпринимателям, а также способствуют распространению эпидемии.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу.