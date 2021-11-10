Гурзуф, , 20:55 — REGNUM В среду, 10 ноября, в медиастудии Всероссийского конкурса «Большая перемена" — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков встретился с финалистами конкурса.

Артек ИА REGNUM

В рамках финала конкурса в МЦД «Артек» работает медиастудия «Большой перемены», ведущими и авторами выпусков которой выступают сами школьники. Во второй день финала гостем студии стал Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В интервью финалистке конкурса в направлении «Твори!» Диане Данильченко он рассказал о своей творческой деятельности и увлечении музыкой.

12 ноября в «Артеке» состоится премьера нового мюзикла «Мечтатели», исполнителем главной роли в котором станет Ваня Дмитриенко, а артистами — победители Всероссийского кастинга «Большой перемены». Постановка мюзикла на «Артек-Арене» стала традицией «Большой перемены» — премьера первого мюзикла состоялась на финале конкурса в 2021 году.

- это современный жанр, позволяющий участникам, в данном случае детям, проявить себя с самых разных сторон, как и опера. Великий оперный режиссер Борис Покровский говорил, что опера — это самое сложное искусство, потому что это синтез искусств, где есть и танец, и вокал, и музыкальное исполнительское искусство, и живопись, и режиссерское решение, и литературная основа. Это позволяет предъявить зрителю наибольшее число талантов. Мы знаем, что дети «Большой перемены» талантливы в самых разных областях, и мюзикл позволяет им показать свои лучшие качества», — рассказал Сергей Новиков. Автор «Мюзиклэто современный жанр, позволяющий участникам, в данном случае детям, проявить себя с самых разных сторон, как и опера. Великий оперный режиссерговорил, что операэто самое сложное искусство, потому что это синтез искусств, где есть и танец, и вокал, и музыкальное исполнительское искусство, и живопись, и режиссерское решение, и литературная основа. Это позволяет предъявить зрителю наибольшее число талантов. Мы знаем, что дети «Большой перемены» талантливы в самых разных областях, и мюзикл позволяет им показать свои лучшие качества», — рассказал Сергей Новиков.

Автор «Язык музыки универсален. На каком языке не сыграй гамму, это все будет та же самая гамма. Язык музыки, танца и изобразительного искусства позволяет на любом языке в любой точке планеты понимать, что происходит. Например, оперу сейчас принято исполнять на языке оригинала —это значит, что в Москве оперы смотрят на итальянском, на французском языках, а за рубежом русские оперы смотрят на русском. Воздействие наоборот может даже усиливаться, когда публика за рубежом слушает русскую оперу на том языке, на котором композитор сочинил», — подчеркнул Сергей Новиков.

В завершение интервью Диана Данильченко предложила Сергею Новикову попробовать себя в роли участника «Большой перемены» —выбрать один из 12 вызовов конкурсаи решить кейсовое задание. Он выбрал вызов «Открывай новое!», посвященный развитию образовательных технологий, и вместе с опытными «наставниками» — победителями первого сезона конкурса — предложил решение кейса «Разные, но равные», связанного с развитием региональных детских и юношеских образовательных организаций и общественных движений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».

Финал конкурса проходит в Международном детском центре «Артек» с 9 по 13 ноября. В нем принимают участие 1500 старшеклассников со всей территории России. Победители среди учеников 11 классов получат по 1 миллиону рублей на образование, ученики 9−10 классов — по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в «Артеке» будут объявлены топ-30 школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тысяч рублей.