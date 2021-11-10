Москва, 10 ноября 2021, 21:50 — REGNUM О кризисе с мигрантами белорусские политологи предупреждали еще несколько лет назад. Об этом 10 ноября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» руководитель Эльвира Мирсалимова.
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«О возможности кризиса с мигрантами, в котором сейчас оказалась Белоруссия, я предупреждала ещё несколько лет назад», — заявила эксперт.
«После первой волны ближневосточных беженцев в Европу стало понятно, что потоки мигрантов и в дальнейшем будут использовать в качестве своеобразного «оружия», давления и способа шантажа», пояснила Мирсалимова.
«Белоруссия, а заодно и несколько стран Евросоюза, оказались в тупиковой ситуации, в которой любые дальнейшие действия, кроме безостановочного движения беженцев в западные страны, будут иметь тяжёлые последствия» — заключила политолог.
Напомним, что в Белоруссии разразился миграционный кризис: в стране, на границе с Польшей собралось несколько тысяч человек, они неоднократно осуществляли попытки прорваться через границу.