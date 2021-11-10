Уссурийск, Приморский край, 10 ноября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Создатели YouTube-канала BARAKuda попросили у своих подписчиков финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов. Они написали об этом пост в Instagram-аккаунте их проекта 10 ноября.

Скриншот с YouTube Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

https://www.instagram.com/p/CWFjBC6Fac6/

«Друзья, нам нужна ваша поддержка. На нас завели уголовное дело… В этот непростой период нам понадобятся ресурсы для юридической защиты», — обратились к подписчикам авторы скетчей о вымышленном депутате Виталии Наливкине. «Вы знаете, что мы не преступники Вы знаете, что нашей целью всегда было творчество и создание у вас позитивного настроения. Мы очень надеемся, что сможем и дальше его создавать», — пишут они.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции Уссурийска (Приморский край) провели обыски у съёмочной группы YouTube-канала BARAKuda и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Причиной обысков стал юмористический ролик, в котором Виталий Наливкин (Андрей Неретин) якобы стреляет из гранатомёта.