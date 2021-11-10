Минск, 10 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Минский городской суд 10 ноября вынес приговор белорусскому оппозиционеру Николаю Дедку. Он признан виновным в совершении преступлений по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии и приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Aliaksandr Palanetski Белорусский национализм

МВД Белоруссии ранее опубликовало материалы, согласно которым считающий себя анархистом и признанный оппозиционерами политзаключённым изготавливал «коктейли Молотова», активно участвовал в «массовых беспорядках» с неповиновением представителям власти и нанесением ущерба, а также распространял материалы, содержащие «публичные призывы, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

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Приговор огласила судья Анастасия Попко. Гособвинение представлял прокурор Антон Тюменцев.

Николай Дедок отказался признавать предъявленные ему обвинения по ст. 342, ст. 361, ст. 295−3 УК Белоруссии. В «последнем слове» он рассказал о применявшихся к нему пытках и других преступных деяниях силовиков.

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