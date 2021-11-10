Лондон, , 20:43 — REGNUM «Уничтожение природы» надо законодательно приравнять к геноциду и преступлениям против человечности, призвал 10 ноября один из руководителей британской веганской организации Viva! Майкл Мэнсфилд.

Веганство

Об этом 10 ноября сообщает ИА Красная Весна.

«Настало время принять новый закон об экоциде, наряду с геноцидом и другими преступлениями против человечности», — заявил Мэнсфилд.

По его словам, таким образом можно внести радикальные изменения в борьбу за сокращение глобальных выбросов углекислого газа.

Кроме того, Мэнсфилд заявил, что животноводство является ведущей причиной гибели дикой природы и провоцирует выделение большего количества парниковых газов, чем весь транспорт мира вместе взятый.

«Я думаю, что когда мы смотрим на ущерб, который наносит планете употребление мяса, не абсурдно полагать, что однажды это станет незаконным», — добавил Мэнсфилд.

«Сократив потребление продуктов животного происхождения, мы можем уменьшить широко распространенную деградацию важнейших экосистем», — вторит ему директор Viva! Джульетта Геллатли.

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