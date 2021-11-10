Нью-Йорк, США, , 20:41 — REGNUM Американская рок-исполнительница Люси Дакус представила обновленную версию любимой песни своих фанатов «Thumbs» с третьего студийного альбома «Home Video». Песня доступна для прослушивания на стриминговых площадках.

Дакус впервые представила «Thumbs» на концертах в 2018 году, и с того момента она успела стать любимой композицией ее фанатов. В минувшем июне песня была официально добавлена в третий студийный альбом исполнительницы «Home Video». В новой версии песни, получившей название «Thumbs Again», Люси добавила электрическую гитару, синтезатор и барабаны.

В июле она также выпустила специальную версию трека «Hot & Heavy» для дополнения к игре Sims 4.