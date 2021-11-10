Москва, 10 ноября 2021, 20:41 — REGNUM Информационной отравой назвала 10 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации в СМИ Германии по поводу гибели российского дипломата в Берлине 19 октября.
Напомним, в Берлине 19 октября перед зданием посольства РФ было найдено тело российского дипломата. 5 ноября Der Spiegel распространил об этом информацию, указав, что спецслужбы Германии считали этого человека «сотрудником спецслужб под прикрытием».
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